Предположите почему речь из книги мертвых состояла только из отрицаний?

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Предположите почему речь из книги мертвых состояла только из отрицаний?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Книга мёртвых» в  Древнем Египте — сборник египетских гимнов и религиозных текстов, помещавшийся в гробницу с целью помочь  умершему преодолеть опасности  потустороннего мира и обрести благополучие в посмертии [1]. Различные копии Книги Мертвых могут содержать от нескольких и до двухсот глав различного объёма, начиная от длинных поэтических  гимнов и кончая однострочными  магическими формулами. Название «Книга мёртвых» дано египтологом  Р. Лепсиусом, но правильнее её было бы назвать «Книгой Воскресения», так как её египетское название — «Рау ну пэрэт эм хэру» дословно переводится как «Главы о выходе к свету дня». И вообще это же книга мертвых!!!
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