К фотосинтезу способна: а) инфузория-туфелька б) эвглена зелёная в) амёба дизентерийная г) лямблии кишечника

Биология

К фотосинтезу способна: а) инфузория-туфелька б) эвглена зелёная в) амёба дизентерийная г) лямблии кишечника

Автор: Гость