К фотосинтезу способна: а) инфузория-туфелька б) эвглена зелёная в) амёба дизентерийная г) лямблии кишечника
Биология
К фотосинтезу способна: а) инфузория-туфелька б) эвглена зелёная в) амёба дизентерийная г) лямблии кишечника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) эвглена зелёная .........
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