Обозначь границы предложений? Елена нарисовала иву около ивы ворону у Виктора липа около липы волка.
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Обозначь границы предложений? Елена нарисовала иву около ивы ворону у Виктора липа около липы волка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Елена нарисовала иву,около ивы ворону. У Виктора липа,около липы волка
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