Найдите длину окружности, если её радиус равен 36 см ;0,44 см;125 км (Число пи округлите до сотых

Математика
Найдите длину окружности, если её радиус равен 36 см ;0,44 см;125 км (Число пи округлите до сотых
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Число пи равно 3.14 Длина окружности равна 2пи умноженное на радиус в квадрате 1).2*3.14*36²=8138.88см 2).2*3.14*0.44²=1.22см 3).2*3.14*125²=98 125км
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