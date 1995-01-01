Найдите длину телефонной проволоки, протянутой от телефонного столба, высота 11 м ?? дому,высота которого 10 м, если расстояние между столбом и домом составляет 2,4 м. Если можно с объяснением и чертежом.

Математика

Найдите длину телефонной проволоки, протянутой от телефонного столба, высота 11 м ?? дому,высота которого 10 м, если расстояние между столбом и домом составляет 2,4 м. Если можно с объяснением и чертежом.

Автор: Гость