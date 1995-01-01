Найдите длину телефонной проволоки, протянутой от телефонного столба, высота 11 м ?? дому,высота которого 10 м, если расстояние между столбом и домом составляет 2,4 м. Если можно с объяснением и чертежом.
Математика
Найдите длину телефонной проволоки, протянутой от телефонного столба, высота 11 м ?? дому,высота которого 10 м, если расстояние между столбом и домом составляет 2,4 м. Если можно с объяснением и чертежом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MA - столб, NB - дом (см. рис.). Расстояние от столба до дома - AC. Проволока - AB. В треугольнике ABC BC = NB-MA = 11-10 = 1 м. По теореме Пифагора
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