Сравните числа 1) 6 и -8; 2) -15 и 25; 3)45 и -45; 4)-0,09 и 0,5; 5)-32 и 11; 6) -100 и 1
Математика
Сравните числа 1) 6 и -8; 2) -15 и 25; 3)45 и -45; 4)-0,09 и 0,5; 5)-32 и 11; 6) -100 и 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 больше -8 25 больше -15 45 больше -45 0.5 больше -0.09 11 больше -32 1 больше -100
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