Сравните числа 1) 6 и -8; 2) -15 и 25; 3)45 и -45; 4)-0,09 и 0,5; 5)-32 и 11; 6) -100 и 1

Математика

Сравните числа 1) 6 и -8; 2) -15 и 25; 3)45 и -45; 4)-0,09 и 0,5; 5)-32 и 11; 6) -100 и 1

Автор: Гость