Распространи предложения с помощью данных слов, некоторые слова могут быть лишни??и. Соблюдай данный порядок главных членов предложения. 1. Щебечут канарейки. весело никогда в клетке 2. Малыш плачет. вниз громко рядом ...

Русский язык

Распространи предложения с помощью данных слов, некоторые слова могут быть лишни??и. Соблюдай данный порядок главных членов предложения. 1. Щебечут канарейки. весело никогда в клетке 2. Малыш плачет. вниз громко рядом 3. Открылся вид. влево прекрасный никогда

Автор: Гость