Распространи предложения с помощью данных слов, некоторые слова могут быть лишни??и. Соблюдай данный порядок главных членов предложения. 1. Щебечут канарейки. весело никогда в клетке 2. Малыш плачет. вниз громко рядом ...
Русский язык
Распространи предложения с помощью данных слов, некоторые слова могут быть лишни??и. Соблюдай данный порядок главных членов предложения. 1. Щебечут канарейки. весело никогда в клетке 2. Малыш плачет. вниз громко рядом 3. Открылся вид. влево прекрасный никогда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Весело щебечут канарейки. 2.Малыш плачет громко. 3.Прекрасный открылся вид.
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Русский язык
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