Графиком функции y=2x+1 является прямая помогите
Геометрия
Графиком функции y=2x+1 является прямая помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линия это наверное правильный ответ
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