Для оксида магния характерны свойства -: 1) Основные 2)Кислотные 3)Амфотерные

Химия
Для оксида магния характерны свойства -: 1) Основные 2)Кислотные 3)Амфотерные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оксид магния соответствует основанию Mg(OH)2, поэтому для него характерны  1) основные свойства
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