Сочинение по Дубровскому на тему "Почему Владимир Дубровский стал разбойником"? 1.Краткая история героя. 2.Характер героя. 3.Письмо из дома. Чувство вины и ответственности. 4.Болезнь и смерть отца. 5.Самодурство Троекурова...

Гость: Гость:

Жизнь Дубровского была сложна. Сначала он потерял отца потом родной дом и в конце концов его жизнь изменилась окончательно. Из легкого и разгульного человека он превратился в задумчивого человека. На протяжении всего рассказа мы трижды видем как меняется наш герой. Владимир Дубровский практически не писал отцу, а только тратил его деньги и когда няня отправила письмо о том что отец Владимира заболел то он не находил себе места. Именно это письмо заставило героя быть более сострадательным и он решил поехать и помочь отцу. Отец Дубровского тяжело заболел и с каждым днём ему становилось хуже но последняя капля была тогда когда Троекуров решил приехать и попросить прощения у отца Владимира, но Дубровский об этом не знал и в припадке сумашествия умер. Владимир очень сожалел об смерти ему единственного и близкого родственника. Троекуров развлекался как только мог. Самым любимым его развлечением было когда он бросал человека в комнату с разъярённым и голодным медведем. Когда он выбирал своему младшему сыну Саше учителя то он решил проверить его но не тут то было. Когда Дефорж зашёл в эту комнату то он выстрелил и медведь пал к его ногам. Владимир во всех его бедах винил Троекурова. Народ узнав что теперь их деревня принадлежит Троекурову то вослед бунт. Владимира умоляли предпринять что нибудь. И тогда он сжёг свой отчий дом и скрылся вмести со своим народом. У Кирилы Петровича Троекурова была старшая дочь Маша. Владимир был в неё безнадежно влюблен. Ради неё он устроился в дом Троекурова учителем Дефоржем. И вот настало время ему объясниться с Машей. Время уже подходило к тому что его в любой момент могли поймать. И вот забросив письмо в окон к Марии то ждал её во дворе. Он решил довериться её поведал о всех своих тайнах, но Мария не выдала его несмотря ни на что. После того как Дубровский скрылся в неизвестном направлении в посёлке начали говорить о разбойниках но не простых. Они грабили нечестных людей и отдавали их деньги и все что удалось украсть бедным и честным людям. Это оказался Дубровский и все его преданные люди. Автор очень трепетно относится к главному герою. Он его жалеет даёт выходы из любой ситуации и в конце концов не даёт ему умереть