Оксид магния не реагирует с: 1)HCL 2)CO3 3)SO3 4)O2
Химия
Оксид магния не реагирует с: 1)HCL 2)CO3 3)SO3 4)O2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgO + 2HCl(разб. ) = MgCl2 + H2O MgO + CO3 = MgCO3 MgO + SO3 = MgSO4 MgO + O2 = не идет
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