Оксид магния не реагирует с: 1)HCL 2)CO3 3)SO3 4)O2

Химия
Оксид магния не реагирует с: 1)HCL 2)CO3 3)SO3 4)O2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgO +  2HCl(разб. ) = MgCl2 + H2O MgO + CO3 = MgCO3 MgO + SO3 = MgSO4 MgO + O2 = не идет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начертите прямоугольник который имеет такой же периметр как и квадрат со стороно?? 4 сантиметра обозначить длину и ширину прямоугольника
Ответить
Математика
Сколько различных шестизначных чисел, можно составить из нечетных цифр, если цифры в числе могут повторяться?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста,нужно три маленьких тезиса для 6-7 классов.
Ответить
Биология
Дочерная клетка после митоза имеет 24 хромосомы . Сколько хромосом было в родитель??кой клетке
Ответить
Биология
Дочерная клетка после митоза имеет 24 хромосомы . Сколько хромосом было в родитель??кой клетке
Ответить