Помогите пожалуйста,нужно три маленьких тезиса для 6-7 классов.

Гость: Гость:

Чтобы быть хорошим собеседником, нужно соблюдать всего-лишь семь правил: 1. Не перебивать своего собеседника. 2. Быть внимательным. 3. Поддерживать разговор. 4. Прежде чем что-то сказать надо хорошо подумать. 5. Проявлять интерес к собеседнику. 6. Проявлять уважение и не задавать лишних вопросов. 7. Говорить внятно и понятно.