Помогите пожалуйста,нужно три маленьких тезиса для 6-7 классов.
Русский язык
Помогите пожалуйста,нужно три маленьких тезиса для 6-7 классов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы быть хорошим собеседником, нужно соблюдать всего-лишь семь правил: 1. Не перебивать своего собеседника. 2. Быть внимательным. 3. Поддерживать разговор. 4. Прежде чем что-то сказать надо хорошо подумать. 5. Проявлять интерес к собеседнику. 6. Проявлять уважение и не задавать лишних вопросов. 7. Говорить внятно и понятно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Биология
Русский язык
Выпиши из предложений определение с определяемым словом. Задай вопрос от определ??емого слова к определению. Укажи род, число и падеж этих слов. ...
Математика
В волейбольном турнире каждая команда сыграла с каждой по одному матчу. Восьмая ч??сть всех команд не одержала ни одной победы.Ничьих в волейболе н...