Текст есть. вот задание В предложение 10 найди слово состав которого входит корень , суффикс и окончание
Русский язык
Текст есть. вот задание В предложение 10 найди слово состав которого входит корень , суффикс и окончание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышонка- мыш - корень, онк суффикс, а окончание
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