Реши уровнение (3+5)*x=40
Математика
Реши уровнение (3+5)*x=40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*х=40 х=40:8 х=5 поставь этот ответ лучшим пожалуйста и учимь хорошо)))!
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