Точка С находиться на расстоянии 12 см и 9 см от двух перпендикулярных плоскостей. Найдите расстояние от этой точки до прямой пересечения плоскостей.
Математика
Точка С находиться на расстоянии 12 см и 9 см от двух перпендикулярных плоскостей. Найдите расстояние от этой точки до прямой пересечения плоскостей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это гипотенуза треугольника с катетами 12 и9. Ее квадрат: 225. Значит , искомое расстояние 15 см.
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