Точка С находиться на расстоянии 12 см и 9 см от двух перпендикулярных плоскостей. Найдите расстояние от этой точки до прямой пересечения плоскостей.

Математика

Точка С находиться на расстоянии 12 см и 9 см от двух перпендикулярных плоскостей. Найдите расстояние от этой точки до прямой пересечения плоскостей.

Автор: Гость