Запишите пять чисел,которые больше числа 1)-5 2)-7,8
Математика
Запишите пять чисел,которые больше числа 1)-5 2)-7,8
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1) -4; -3; -2; -1; 0; 2)-7.5; -6; -5; -4.6; -3.9
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