Спиши предложения. Вставь пропущенные буквы. Поставь, если надо, тире между подлежащим и сказуемым. Он учит...ль г...ографии. Цв...ток звезда в сл....зах росы. (А. Блок)

Русский язык
Спиши предложения. Вставь пропущенные буквы. Поставь, если надо, тире между подлежащим и сказуемым. Он учит...ль г...ографии. Цв...ток звезда в сл....зах росы. (А. Блок)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он учитель географии цветок-звезда в слезах росы
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