Спиши предложения. Вставь пропущенные буквы. Поставь, если надо, тире между подлежащим и сказуемым. Он учит...ль г...ографии. Цв...ток звезда в сл....зах росы. (А. Блок)

Русский язык

Спиши предложения. Вставь пропущенные буквы. Поставь, если надо, тире между подлежащим и сказуемым. Он учит...ль г...ографии. Цв...ток звезда в сл....зах росы. (А. Блок)

Автор: Гость