Непрывный называют сигнал
Информатика
Непрывный называют сигнал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сигнал называется непрерывным(или аналоговым),если его периметр может принимать любое значение в пределах некоторого интервала
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