Помогите))2 загадки про осень,связанные с физикой
Физика
Помогите))2 загадки про осень,связанные с физикой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почему к концу осени дожди сменяются снегами? почему температура падает от начала осени к ее концу
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