Решите уравнение (5х+30)(4х-6)(4,8-0,8х)=0

Гость: Гость:

5х+30=0 или 4х-6=0 или 4,8-0,8х=0 И тогда: 1. 5х+30=0 5х=-30 х1=-6 2. 4х-6=0 4х=6 х=6/4 х2= 1,5 3. 4,8-0,8х=0 0,8х=4,8 х=4,8/0,8 х3=6 Ответ: х= -6; 1,5; 6.