Внутренняя политикаф викторианскойф эпохи

Гость: Гость:

1. В эпоху королевы Виктории в Англии оформился парламентский режим. -1884 - билль о парламентской реформе. 2. Признание принципа ответственности кабинета министров перед парламентом. 3. Свобода слова,печати, манифестаций. 4.Создание тред-юнионов (профсоюзов) 5. Широкое строительство железных дорог и пароходов. 6. Быстрый рост число банков. 7.Усиления влияния английской буржуазии в мире.