Внутренняя политикаф викторианскойф эпохи
История
Внутренняя политикаф викторианскойф эпохи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В эпоху королевы Виктории в Англии оформился парламентский режим. -1884 - билль о парламентской реформе. 2. Признание принципа ответственности кабинета министров перед парламентом. 3. Свобода слова,печати, манифестаций. 4.Создание тред-юнионов (профсоюзов) 5. Широкое строительство железных дорог и пароходов. 6. Быстрый рост число банков. 7.Усиления влияния английской буржуазии в мире.
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