Запишите выражение и найдите его значение: а) сумма частного чисел 108 и 3 и произведения чисел 25 и 12 б) разность числа 670 и суммы чисел 195 и 76 в) произведение суммы чисел 38 и 22 и разности чисел 132 и 52 г) частное ч...

Математика
Запишите выражение и найдите его значение: а) сумма частного чисел 108 и 3 и произведения чисел 25 и 12 б) разность числа 670 и суммы чисел 195 и 76 в) произведение суммы чисел 38 и 22 и разности чисел 132 и 52 г) частное числа 680 и разности чисел 97 и 57
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Каковы основные положения этики ученых?
Ответить
Химия
Рассчитайте относительную массу Са2О
Ответить
Математика
Гриша взял бумажный треугольник и вырезал из него квадрат. Известно что периметр треугольника был равен 17,а периметр полученной фигуры 23.Найдит...
Ответить
География
Доклад по теме Основные особенности климата Земли
Ответить
Другие предметы
Выберете правильный ответ: 1. Предпринимательская фирма является юридическим лицом: а) да б) нет в) не всегда 2. Индивидуальный частный предпр...
Ответить