Запишите выражение и найдите его значение: а) сумма частного чисел 108 и 3 и произведения чисел 25 и 12 б) разность числа 670 и суммы чисел 195 и 76 в) произведение суммы чисел 38 и 22 и разности чисел 132 и 52 г) частное ч...

Математика

Запишите выражение и найдите его значение: а) сумма частного чисел 108 и 3 и произведения чисел 25 и 12 б) разность числа 670 и суммы чисел 195 и 76 в) произведение суммы чисел 38 и 22 и разности чисел 132 и 52 г) частное числа 680 и разности чисел 97 и 57

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