Рассчитайте относительную массу Са2О
Химия
Рассчитайте относительную массу Са2О
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Mr(Ca2O)=2Ar(Ca)+Ar(O)=40×2+16=96
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