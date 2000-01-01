Гриша взял бумажный треугольник и вырезал из него квадрат. Известно что периметр треугольника был равен 17,а периметр полученной фигуры 23.Найдите площадь новой фигуры,если площадь треугольника была равна 25.

Математика

Гриша взял бумажный треугольник и вырезал из него квадрат. Известно что периметр треугольника был равен 17,а периметр полученной фигуры 23.Найдите площадь новой фигуры,если площадь треугольника была равна 25.

Автор: Гость