Гриша взял бумажный треугольник и вырезал из него квадрат. Известно что периметр треугольника был равен 17,а периметр полученной фигуры 23.Найдите площадь новой фигуры,если площадь треугольника была равна 25.

Математика
Гриша взял бумажный треугольник и вырезал из него квадрат. Известно что периметр треугольника был равен 17,а периметр полученной фигуры 23.Найдите площадь новой фигуры,если площадь треугольника была равна 25.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона квадрата 2.5 площадь 2.5*2.5=6.25 25-6.25=18.75 если только правильно все зависит именно откуда он вырезал квадрат
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