У магазини за перший день продали 34 кг.гречки , а за другий день на18 кг . бильше Скильки килограмив гречки продали в магазини за два дни?

Математика
У магазини за перший день продали 34 кг.гречки , а за другий день на18 кг . бильше Скильки килограмив гречки продали в магазини за два дни?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34+18=52 52+34= 86 .....
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