У магазини за перший день продали 34 кг.гречки , а за другий день на18 кг . бильше Скильки килограмив гречки продали в магазини за два дни?

Математика

У магазини за перший день продали 34 кг.гречки , а за другий день на18 кг . бильше Скильки килограмив гречки продали в магазини за два дни?

Автор: Гость