У магазини за перший день продали 34 кг.гречки , а за другий день на18 кг . бильше Скильки килограмив гречки продали в магазини за два дни?
Математика
У магазини за перший день продали 34 кг.гречки , а за другий день на18 кг . бильше Скильки килограмив гречки продали в магазини за два дни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34+18=52 52+34= 86 .....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите, пажалуйста!Нужно перевести предложение на англ.яз.Тут прошедшее время И все другие временна Past(Simpl,Continuous,Perfect,Perfect Continu...
Геометрия
Математика
Вставь в пустые четырёхугольники числа 10,20,30,40,50,60 так, чтобы сумма чисел вдоль каж??ой стороны треугольника равнялось 90.