Помагите сделать A-2 плииииииз
Геометрия
Помагите сделать A-2 плииииииз
Ответ(ы) на вопрос:
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А) Ответ: QA, DQ, DA. б) DO=OB в) Ответ: BA, PQ. г) 1. AD=2QD=4*2=8 2. AC = d (диагональ прямоугольника) По формуле: d=√a^2+b^2 d=√4^2+8^2 d=√16+64 d=√80= 4√5 3. АО=1/2AD= 2√5 4. BD=AC(по свойству диагоналей прямоугольника) -> ВО=2√5
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