Вставь в пустые четырёхугольники числа 10,20,30,40,50,60 так, чтобы сумма чисел вдоль каж??ой стороны треугольника равнялось 90.

Математика

Вставь в пустые четырёхугольники числа 10,20,30,40,50,60 так, чтобы сумма чисел вдоль каж??ой стороны треугольника равнялось 90.

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