Одно из чисел 4/7; 6/7; 8/7; 13/7 отмечено на прямой точкой. Какое это число?
Математика
Одно из чисел 4/7; 6/7; 8/7; 13/7 отмечено на прямой точкой. Какое это число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4:7=~0,57 6:7=~0,85 8:7=~1,14 13/7=~1,85
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Перед домом построили забор забор держится на 18 столбах расстояние между столбам?? составляет пять метров каково расстояние между шестым и четырна...
Алгебра
Английский язык
Решите тест по английскому срочно Gerund or Infinitive - Exercise 1 1) A lot of people are worried about _______their jobs. (lose) 2) He agre...
Математика
Если у дома до дачи ехать на машине то потребуется ровно 2 часа а если на мотоцикле то 200 минут на сколько дальше будет в пути мотоцикл чем машина?