Одно из чисел 4/7; 6/7; 8/7; 13/7 отмечено на прямой точкой. Какое это число?

Математика

Одно из чисел 4/7; 6/7; 8/7; 13/7 отмечено на прямой точкой. Какое это число?

Автор: Гость