Представить в виде корня

Алгебра
Представить в виде корня
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю что правильно , но проверь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Решите тест по английскому срочно Gerund or Infinitive - Exercise 1 1) A lot of people are worried about _______their jobs. (lose) 2) He agre...
Ответить
Математика
Если у дома до дачи ехать на машине то потребуется ровно 2 часа а если на мотоцикле то 200 минут на сколько дальше будет в пути мотоцикл чем машина?
Ответить
Математика
В одному ящику 45 кг. картопли а в другому на 17 килограмив менше .Скилики килограмив картопли у двох ящиках разом?
Ответить
Математика
Десять рабрчих выполнянют 5 детали за 30 часов. тогда за сколько часов пятнадцать р??бочих выполня 10таких деталей
Ответить
Русский язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. Какими членам?? предложения являются причастия и деепричастия? 1. Спотыкаясь ц...
Ответить