Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. Какими членам?? предложения являются причастия и деепричастия? 1. Спотыкаясь цепляясь за лавки и стулья стал бродить по избе разыскивая старые штаны и рубаху....

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Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. Какими членам?? предложения являются причастия и деепричастия? 1. Спотыкаясь цепляясь за лавки и стулья стал бродить по избе разыскивая старые штаны и рубаху. Поев молока с хлебом Яшка взял в сенях удочки и вышел на крыльцо... Кто то проснулся раньше Яшки стучал возле кузницы молотком; чистые метталические звуки прорыываясь сквозь пелену тумана долетали до невидемого амбара и возвращалисьоттуда уже ослабленными. Яшка соскочил с крыльца замахнулся удочками на подвернувшемуся под ноги петуха и весело затрусил к риге. 2. Володя наконец справился с ботинками и подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо перед собой невидящим взглядом вышел из сарая... За ним нехотя вышел Яшка и ребята молча не глядя друг на друга пошли по улице. Они шли по деревне и туман отступал перед ними открывая все новые и новые дома и сараи и школу и длинные ряды молочно-белых построек фермы... проходили мимо колодца со старым поросшим зеленью срубом.

Автор: Гость