1,15 Г натрия опустили в воду объемом 40 мл . Вычислите массовую долю щелочами

Гость: Гость:

Решение: 1)2Na+2H2O=2NaOH+H2 2)ОТ МАССЫ ИДЕМ НА КОЛИЧЕСТВО: n(Na)=1.15 ГР/23 ГР/ МОЛЬ=0.05 МОЛЬ. Mr(Na)=23 ГР/МОЛЬ 3)ОТ ОБЪЕМА ИДЕМ НА КОЛИЧЕСТВО: n(H2O)=0.04 Л/22.4 Л/МОЛЬ =0.002МОЛЬ n(H2O) МЕНЬШЕ n(Na),ЗНАЧИТ Na В ИЗБЫТКЕ,ТОГДА СЧИТАЕМ ПО НЕДОСТАТКУ: 4)n(H2O)=n(NaOH)=0.002 МОЛЬ. 5)m(NaOH)=0.002*(23+16+1)=0.08 ГРАММ m(H2O)=18*0.002=0.056 ГРАММ 6)m(Na)+m(H2O)=1.15+0.056=1.206 ГРАММ m р-ра-m(NaOH)=m(H20)=1.126ГРАММ 7)W(В-ВА)=((mч,в,)/m р-ра)*100% W(NaOH)=(0.08/1.126)*100% w(NaOH)=6.5% Ответ:W(NaOH)=6.5%