Реши вровнение 86-(14+х)=21

Математика
Реши вровнение 86-(14+х)=21
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14+x=86-21 14+x=65 x=65-14 x=51 86-(14+51)=21 21=21
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