Тема. Алканы....Составьте упрощённые структурные формулы веществ, содержащих в своём составе два атома углерода и следующие функциональные группы: а) –ОН; б)- NH2; в)-СООН.

Химия

Тема. Алканы....Составьте упрощённые структурные формулы веществ, содержащих в своём составе два атома углерода и следующие функциональные группы: а) –ОН; б)- NH2; в)-СООН.

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