Тема. Алканы....Составьте упрощённые структурные формулы веществ, содержащих в своём составе два атома углерода и следующие функциональные группы: а) –ОН; б)- NH2; в)-СООН.
Химия
Тема. Алканы....Составьте упрощённые структурные формулы веществ, содержащих в своём составе два атома углерода и следующие функциональные группы: а) –ОН; б)- NH2; в)-СООН.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С₂H₅OH этиловый спирт C₂H₅-NH₂ этиламин CH₃-COOH уксусная кислота
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