Найдите и исправьте ошибки в тексте. Костя любил читать басни. Его любимый герой-??ениска из басни "Квартет" И. А. Крылова. Ещё он рассказал, что читал басни Л. Толстого "Прыжок" и "Акула". :-)

Литература

Найдите и исправьте ошибки в тексте. Костя любил читать басни. Его любимый герой-??ениска из басни "Квартет" И. А. Крылова. Ещё он рассказал, что читал басни Л. Толстого "Прыжок" и "Акула". :-)

Автор: Гость