Найдите и исправьте ошибки в тексте. Костя любил читать басни. Его любимый герой-??ениска из басни "Квартет" И. А. Крылова. Ещё он рассказал, что читал басни Л. Толстого "Прыжок" и "Акула". :-)
Литература
Найдите и исправьте ошибки в тексте. Костя любил читать басни. Его любимый герой-??ениска из басни "Квартет" И. А. Крылова. Ещё он рассказал, что читал басни Л. Толстого "Прыжок" и "Акула". :-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ещё он рассказал, что читал баснизапятую не надо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
История
Помагите ?запишите краткие ответы на вопросы.В чем,с точки зрения автора летописи,состоит ошибочность поведения русских князей?Как автор сумел доне...
Физика
Внутряя энергия одноатомного идеального газа , взято в количестве вещества 2 моль, при темпиратуре 727 равна 1)12кДж 2)16,6кДж 3)18кДж 4)25кДж