Внутряя энергия одноатомного идеального газа , взято в количестве вещества 2 моль, при темпиратуре 727 равна 1)12кДж 2)16,6кДж 3)18кДж 4)25кДж
Физика
Внутряя энергия одноатомного идеального газа , взято в количестве вещества 2 моль, при темпиратуре 727 равна 1)12кДж 2)16,6кДж 3)18кДж 4)25кДж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано k=2 моль Т=727 К i=3 W-? W=3kRT/2 W=3*2*8.31*727/2=18 124 Дж=18 кДж
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