Соответствие между тектоническими стректурами и крупнейшими формами рельефа.1 и 2 столбик таблицы. 1 столбик Тектонические структуры, 2 столбик Формы рельефа.Помогите
География
Соответствие между тектоническими стректурами и крупнейшими формами рельефа.1 и 2 столбик таблицы. 1 столбик Тектонические структуры, 2 столбик Формы рельефа.Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Платформа - низменность, равнина Складчатость - горы Щит - плато Островная дуга - острова, отмели
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