Соответствие между тектоническими стректурами и крупнейшими формами рельефа.1 и 2 столбик таблицы. 1 столбик Тектонические структуры, 2 столбик Формы рельефа.Помогите

География

Соответствие между тектоническими стректурами и крупнейшими формами рельефа.1 и 2 столбик таблицы. 1 столбик Тектонические структуры, 2 столбик Формы рельефа.Помогите

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