TI O M O G I T E С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоположных нап??авлениях два поезда . Скорость одного поезда 50/км час , а скорость другого 85/км час . Какое расстояние будет между поездами через 3 ч...
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TI O M O G I T E С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоположных нап??авлениях два поезда . Скорость одного поезда 50/км час , а скорость другого 85/км час . Какое расстояние будет между поездами через 3 часа ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50*3=150(км)-прошел первый поезд за 3 часа. 2) 85*3=255(км)-прошел второй поезд за 3 часа. 3)255-150=105(км)-расстояние между поездами через 3 часа. Ответ:Через 3 часа между поездами будет расстояние 105 километров.
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