TI O M O G I T E С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоположных нап??авлениях два поезда . Скорость одного поезда 50/км час , а скорость другого 85/км час . Какое расстояние будет между поездами через 3 ч...

Математика

TI O M O G I T E С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоположных нап??авлениях два поезда . Скорость одного поезда 50/км час , а скорость другого 85/км час . Какое расстояние будет между поездами через 3 часа ?

Автор: Гость