Придумайте маленький тезис.
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Придумайте маленький тезис.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тезис это вопрос который надо либо опровергнуть либо доказать ну например почему листья меняют окраску осенью а не зимой потом доказываешь и делаешь вывод
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