Назовите основные признаки города
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Назовите основные признаки города
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Гость:
Инфраструктура,бульварды,сеть супермакетов,университет.
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