Назовите основные признаки города

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Назовите основные признаки города
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инфраструктура,бульварды,сеть супермакетов,университет.
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