Сколько лет составляют два века? Полвека? Четверть века? Сколько веков составляют 300 лет? 500 лет ? 1000 лет?

Математика

Сколько лет составляют два века? Полвека? Четверть века? Сколько веков составляют 300 лет? 500 лет ? 1000 лет?

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