Сколько лет составляют два века? Полвека? Четверть века? Сколько веков составляют 300 лет? 500 лет ? 1000 лет?

Математика
Сколько лет составляют два века? Полвека? Четверть века? Сколько веков составляют 300 лет? 500 лет ? 1000 лет?
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Ответ(ы) на вопрос:
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200 50 25 3 века 5 веков 10 веков или 1 тысячелетие
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