15 гр. Калия реагирует с кислородом найти массу и количество вещества образ. Оксида калия

Химия
15 гр. Калия реагирует с кислородом найти массу и количество вещества образ. Оксида калия
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 г                                   Х г, Х моль 4К        +        О2      =      2К2Оn = 4 моль                       n = 2 мольM = 39 г/моль                 М = 94 г/мольm = 156 г                        m = 188 г15 г К    -    Х г К2О156 г К   -  188 г К2Оm(K2O) = 15 * 188 / 156 = 18 г15 г К    -  Х моль К2О156 г К  -   2 моль К2Оn(K2O) = 15 * 2 / 156 = 0,19 моль

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15 гр. Калия реагирует с кислородом найти массу и количество вещества образ. Оксида калия
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