15 гр. Калия реагирует с кислородом найти массу и количество вещества образ. Оксида калия

Гость: Гость:

15 г Х г, Х моль 4К + О2 = 2К2Оn = 4 моль n = 2 мольM = 39 г/моль М = 94 г/мольm = 156 г m = 188 г15 г К - Х г К2О156 г К - 188 г К2Оm(K2O) = 15 * 188 / 156 = 18 г15 г К - Х моль К2О156 г К - 2 моль К2Оn(K2O) = 15 * 2 / 156 = 0,19 моль