Как будет по Английски шокалад слакая сладость ?!Срочнооо
Английский язык
Как будет по Английски шокалад слакая сладость ?!Срочнооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Chocolate is sweet Как то так
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