Решите 6 и 7 По действиям 6)18387+26514+(6110+24348+7637+32882)*6= 7)(39337:139+25590:30)*47+9904*11*6=
Математика
Решите 6 и 7 По действиям 6)18387+26514+(6110+24348+7637+32882)*6= 7)(39337:139+25590:30)*47+9904*11*6=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№6 1) 6110+24348=30458 2) 30458+7637=38095 3) 38095+32882=70977 4) 18387+26514=44901 5) 70977+44901=115878 6) 115878х6=695268
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