Образуй то глаголов 《повелительные》глагольные формы,которые отвечают на вопросы:что делай (те)? что сделай (те)? Читать,поливать,рисовать,петь,искать, жить,беречь,полить,показаться,отметить,заморозить, расспросить. Прям ооооо...

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Образуй то глаголов 《повелительные》глагольные формы,которые отвечают на вопросы:что делай (те)? что сделай (те)? Читать,поливать,рисовать,петь,искать, жить,беречь,полить,показаться,отметить,заморозить, расспросить. Прям ооооочень срочно! !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читай, поливай, рисуй, пой, ищи, живи, береги, полей, покажись, отметь, заморозь, расспроси.
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