Х+3- х-3= х+2 решите линейное уравнение с одной переменной __ __ __ 12 4 6
Алгебра
Х+3- х-3= х+2 решите линейное уравнение с одной переменной __ __ __ 12 4 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С х влево, без х вправо х-х-х=2+3-3 -х=2. домножаю обе части на (-1) что бы влевой части был просто х х=-2 ответ х=-2
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