Ответить сейчас пожалуйста перивод этого текста нужен

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Ответить сейчас пожалуйста перивод этого текста нужен
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Гость:
Многочисленные увлечения можно разделить на 4 больших класса: чем-то заниматься (в смысле какие-то дела) , что-то делать (возможно руками, подделки и т.д) , что-то коллекционировать вещи, и учить что-то. Самая популярная группа из всех, это чем-то заниматься. Он включает в себя разнообразные виды деятельности, все, начиная от садоводства , путешествий и заканчивая шахматами и волейболом. Садоводство является одним из старейших увлечений человека особенно в некоторых странах(Великобритании например). Касательно нового хобби, которое  становится все более популярнее это компьютерные игры. Создание вещей включает в себя рисование, живопись, скульптура, создание костюмов,и изделия ручной работы. Некоторые пишут музыку. Двумя  очень известными  художниками были Президент Эйзенхауэр и Уинстон Черчилль. Почти каждый собирает что-то в какой-то период свое жизни: марки, монеты, спичечные коробки, книги, записи, открытки, игрушки, часы и т.д. Некоторые коллекции не имеют никакой реальной ценности. Другие становятся настолько большими и настолько ценными, что их размещают в музеях и галереях. Некоторые всемирно известные коллекции начинали свой путь с одного или двух элементов. Люди с хорошей сделки часто коллекционируют картины,  редкие книги и другие произведения искусства. Часто, такие частные коллекции выставляются  в музеях, библиотеках, общественных галереях, чтобы остальные люби могли получать удовольствие смотря на них.  Независимо от того, какого рода хобби человека, у него всегда есть возможность научиться у него нему-либо. Читая то, в чем он заинтересован, он добавляет к тому, что он  знает. Изучать что-либо может быть самым захватывающим аспектом хобби.
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