50дм это сколько метров
Математика
50дм это сколько метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50дм=0.5м т. к. 1дм=10см 1м=100см
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