50дм это сколько метров

Математика
50дм это сколько метров
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50дм=0.5м т. к. 1дм=10см 1м=100см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста 7номер
Ответить
Математика
Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух населённых пунктов р??сстояник между которыми 66 км скорость первого 12км/ч второго 10к...
Ответить
Окружающий мир
Объясни каких животных называют дикими а каких домашними
Ответить
Математика
Расстояние от одной станции до другой поезд проходит за 6 часов двигаясь со скоростью 30 км ч За какое время половину этогог пути пройдет автомобил...
Ответить
Химия
Якої речовини у твоєму організмі найбільше?
Ответить