Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух населённых пунктов р??сстояник между которыми 66 км скорость первого 12км/ч второго 10км/ч через какое время они встретятся нужно как решить задачу

Математика

Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух населённых пунктов р??сстояник между которыми 66 км скорость первого 12км/ч второго 10км/ч через какое время они встретятся нужно как решить задачу

Автор: Гость