Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух населённых пунктов р??сстояник между которыми 66 км скорость первого 12км/ч второго 10км/ч через какое время они встретятся нужно как решить задачу
Математика
Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух населённых пунктов р??сстояник между которыми 66 км скорость первого 12км/ч второго 10км/ч через какое время они встретятся нужно как решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T-x (12+10)*x=66 12x+10x=66 22x=66:22 x=3
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