Расстояние от одной станции до другой поезд проходит за 6 часов двигаясь со скоростью 30 км ч За какое время половину этогог пути пройдет автомобиль двигаясь со скоростью 45 км в час

Математика

Расстояние от одной станции до другой поезд проходит за 6 часов двигаясь со скоростью 30 км ч За какое время половину этогог пути пройдет автомобиль двигаясь со скоростью 45 км в час

Автор: Гость