Расстояние от одной станции до другой поезд проходит за 6 часов двигаясь со скоростью 30 км ч За какое время половину этогог пути пройдет автомобиль двигаясь со скоростью 45 км в час
Математика
Расстояние от одной станции до другой поезд проходит за 6 часов двигаясь со скоростью 30 км ч За какое время половину этогог пути пройдет автомобиль двигаясь со скоростью 45 км в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30х6=180 км - расстояние между станциями 2) 180:2=90 км 1/2 пути 3) 90:45= 2 часа пройдёт автомобиль половину пути
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