Чем отличается шкант от нагеля по своему назначению
Технология
Чем отличается шкант от нагеля по своему назначению
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шкант - шип (обычно круглого сечения), с помощью которого соединяются столярные детали (в любом направлении) Нагели - это шипы, с помощью которых сохраняется вертикальность деревянных стен, изделий (используется клей) Шуруп от самореза отличается по внешнему виду изделия: на саморезе резьба идёт до самой шляпки, вплотную (т.е. он до самой шляпки вкручивается в поверхность); у шурупа же резьба заканчивается раньше, так что вкрутить его по самую шляпу не получится - перед вкручиванием надо будет подготовить отверстие, как минимум на глубину этого расстояния.
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